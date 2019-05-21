Мир Полгода мира в секторе Газа: Израиль и Палестина заключили соглашение

2019-05-21 14:45 225

Власти Израиля и палестинская группировка ХАМАС достигли соглашения о перемирии сроком на шесть месяцев.

Как сообщает The Times of Israel, договоренность предполагает двустороннее прекращение огня на границе сектора Газа и еврейского государства.

ХАМАС взяла на себя обязательства "прекратить акции насилия вдоль ограждений, отделяющих сектор Газа от Израиля", запуск горящих воздушных шаров через границу и придерживаться вводимой по границе 300-метровой буферной зоны.

Также палестинцы согласились прекратить поддержку "флотилий", направляющихся по морю к берегу Газы, которые нарушают морские границы Израиля.

В свою очередь официальный Тель-Авив увеличил зону рыболовства у Газы до 15 морских миль, разрешил доступ в сектор сотрудникам программ ООН по обеспечению палестинцев работой, направление в анклав гуманитарных грузов.

Кроме того, израильтяне заявили о готовности начать переговоры по вопросам, касающимся обеспечения сектора электричеством, пересечения границы, восстановления системы здравоохранения и других гуманитарных аспектов.

Нынешнее соглашение было достигнуто при посредничестве и непосредственном участии представителей Египта и ООН.