Политика Первый официальный визит Зеленского - стала известна вероятная страна

2019-05-21 12:15 249

Президент Польши Анджей Дуда поздравил с инаугурацией президента Украины Владимира Зеленского и пригласил его посетить страну.

Как сообщила пресс-служба польского МИД, приглашение от Дуды передал глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович, который принял участие в церемонии инаугурации в Киеве.

В сообщении МИД Польши указано, что беседа Зеленского и Чапутовича состоялась перед инаугурацией. К ней также присоединился посол Варшавы в Украине Бартош Цихоцки.

Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, в частности в экономической и социальной сферах, а также международную политику и понимание в историческом диалоге.