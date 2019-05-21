Политика США готовы дать Киеву $2 миллиарда на газ

2019-05-21 16:30 189

 

Нафтогаз Украины может получить от США финансовую помощь для наполнения газовых хранилищ.
Для комфортного прохождения зимы Нафтогаз-Укарины должен набрать в подземные хранилища газа на $2 млрд. Об этом во время пресс-конференции в Киеве во вторник, 21 мая, сообщил министр энергетики США Рик Перри.

 Он добавил, что Штаты могут предоставить помощь на закупку газа для Украины в виде гарантий на евробонды. Ранее привлекать средства с помощью выпуска евробондов предложил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

Это поможет компании накопить в подземных хранилищах 20 млрд кубов газа, необходимого для прохождения зимнего периода. Таким же образом планируют погашать финансовую задолженность и увеличивать добычу газа.

Перри отметил, что предоставление финансовой помощи для Украины вполне возможно, однако могут появится и другие источники финансирования. "Есть разные способы финансирования покупки газа", - сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел с главой Нафтогаза и американскими партнерами переговоры по возможной поставке газа из США в Украину.

Глава Нафтогаза заявлял, что газовые переговоры с Россией могу возобновиться в июне, после разговора Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

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