Политика Уже не пешком: Зеленский на второй день отправился на работу на Mercedes

2019-05-21 17:00 174

 

Шестой президент Украины Владимир Зеленский на второй день отправился на работу уже не пешком.

Новый глава государства живет вблизи правительственного квартала, на улице Грушевской.

Утром во вторник, 21 мая, у дома Зеленского в 09:00 возле были замечены несколько автомобилей госохраны. При этом в дворах домов работали агенты под прикрытием - они прочесывали территорию. Зеленский вышел к машинам через задний двор.

Кортеж президента состоит из пяти автомобилей – легкового Volkswagen с синими автономерами и спецмигалками, Mercedes, в котором ехал сам президент, микроавтобус Volkswagen, где была охрана и еще один затонированный бус.

Кортеж проехал к улице Шелковичной, в соответствии с правилами дорожного движения. При этом, согласно 18 статьи Закона Украины о государственной охране органов власти и должностных лиц, правоохранители и военнослужащие имеют право временно перекрыть движение транспорта и пешеходов во время поездки президента.

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