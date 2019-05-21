Политика Зеленский внезапно анонсировал встречу с Порошенко: что произошло

2019-05-21 17:30 237

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести встречу со своим предшественником – пятым президентом Петром Порошенко.

На ней глава государства планирует обсудить с представителями команды Порошенко вопрос освобождения украинцев из российского плена. О намерении Зеленского стало известно во время его встречи с лидерами парламентских фракций 21 мая, сообщается на сайте президента Украины.

"На встрече поднимали вопрос освобождения украинцев из российского плена. Владимир Зеленский предложил провести отдельный разговор с представителями команды предыдущего главы государства по этому вопросу", – говорится в сообщении.