Политика Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы на 21 июля

2019-05-21 19:30 195

На сайте президента Украины появился указ президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва.

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил полномочия Верховной Рады VIII созыва. Внеочередные выборы Верховной рады назначены на 21 июля. Об этом сообщается в указе №303/2019, опубликованном на сайте главы государства 21 мая 2019 года.

Зеленский назначил дату внеочередных парламентских выборов - фото 2Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю:

1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва.

2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года.

3. Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.