Политика Эксперт рассказал о последствиях снижения проходного барьера в Верховную Раду

2019-05-21 21:30 72

Снижение проходного барьера в Раду до 3% приведет к увеличению фракций. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в комментарии корреспонденту УНН.

"Снижение проходного барьера в Раду до 3% приведет к увеличению колисества фракций. Пока трудно сказать сколько, но 7-8 может быть точно. При проходном барьере в 5%, по нынешним рейтингам, 4, максимум 5 партий, скорее всего, пройдет", - сказал Фесенко.

По его словам, барьер в 3% дает больше шансов на прохождение в ВР, например, партии Анатолия Гриценко, Игоря Смешко, партии "Свобода", также потенциальная партия, которая может пройти, - это "Видродження".

Кроме того, по мнению политолога, вопрос о снижении избирательного барьера это компромиссное условие для того, чтобы убедить часть мажоритарщиков, в частности из группы "Видродження" и некоторых внефракционных партий, поддержать переход в партийные списки.

Однако по словам Фесенко, остается открытым вопрос, будет ли достаточно этого компромисса в 3% для того, чтобы часть мажоритарщиков поддержала изменения и соответственно, чтобы выборы прошли по пропорциональной системе.

"Здесь надо дождаться официальных заявлений различных политических сил. Думаю, партии это поддержат, но, например, в партии БПП не все за, там много мажоритарщиков. "Народный фронт" может поддержать, потому что для партии это увеличит шанс прохода", - рассказал Фесенко.

Напомним, в Верховной Раде Украины хотят принять новый закон о выборах, согласно которому будет введена пропорциональная избирательная система, снижен проходной барьер для партий до 3% и разрешено участие в выборах блоков.