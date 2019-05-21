Политика Зеленский назначил главу Администрации президента: кто он

2019-05-21 20:03 201

 

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой Администрации президента.

Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

"Согласно части третьей статьи 106 Конституции Украины, учитывая пункт 2 части третьей статьи 3 Закона Украины "О государственной службе" постановляю: назначить Богдана Андрея Иосифовича главой Администрации президента Украины", - сказано в документе.

Андрей Богдан – адвокат, который представляет, помимо Зеленского, также украинского олигарха Игоря Коломойского.

Отметим, ранее бизнес-партнер и друг Зеленского Сергей Шефир заявил, что назначение Богдана на должность главы АП может серьезно ударить по новоизбранному президенту.

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