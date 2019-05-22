Политика Коломойский заявил, что не встречался с Зеленским, опасаясь ненужных вопросов

2019-05-22 09:12 297

После возвращения в Украину экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский в интервью Украинской правде рассказал, что не встречался с новым президентом Владимиром Зеленским, поздравил его с победой на выборах по SMS.

На вопрос, встречался ли олигарх с Зеленским после возвращения из Израиля, Коломойский ответил: "Нет, а с какой стати?...Я поздравил его по телефону, современные средства связи позволяют не видеться".

"Ну какой смысл (встречаться)? Во-первых, сразу большое количество журналистов, много ненужных вопросов. И это только ради того, чтобы потом объяснять, что я по-человечески хотел поздравить. Я поздравил его с победой на выборах и с официальным вступлением в должность. Просто отправил SMS", – рассказал бизнесмен.

По словам Коломойского, он смотрел инаугурацию по телевизору и отметил, что ему понравилось выступление Зеленского.

"Это было яркое выступление. В отличие от Парубия, который сказал, что это было весело, я скажу, что это было ярко. Особенно, если смотреть на некоторые лица", – заявил олигарх.

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