Политика Отставка - одно из самых правильных решений господина Гройсмана, - новый глава АП Андрей Богдан

2019-05-22 09:40 345

По премьер-министру Владимиру Гройсману плакать никто не будет, и коллапса в стране не произойдет, если он уйдет в отставку.

"Не проблема, пусть идет, будет исполнять обязанности первый вице-премьер, будут исполняющие обязанности министров на местах, в истории Украины это было много раз, никакого коллапса не произойдет, и, возможно, это будет одно из самых правильных решений господина премьер-министра", - заявил глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире "112 Украина".

По его мнению, у старых чиновников есть желание максимально сбросить возможные проблемы на президента Владимира Зеленского в первые дни его работы.

"Однако хочу расстроить господина премьер-министра, никто плакать не будет, если он все-таки внесет такое представление, конец истории Украины не произойдет", - сказал Богдан.

Он отметил, что в Украине, как и в любом государстве, существует принцип бесконечности власти. Власть, тот или иной орган работает, пока не будет назначен их новый состав, добавил чиновник.

Напомним, ранее Гройсман написал заявление об отставке с 20 мая.