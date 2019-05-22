Политика Отставка - одно из самых правильных решений господина Гройсмана, - новый глава АП Андрей Богдан

2019-05-22 09:40 345

По премьер-министру Владимиру Гройсману плакать никто не будет, и коллапса в стране не произойдет, если он уйдет в отставку. 

"Не проблема, пусть идет, будет исполнять обязанности первый вице-премьер, будут исполняющие обязанности министров на местах, в истории Украины это было много раз, никакого коллапса не произойдет, и, возможно, это будет одно из самых правильных решений господина премьер-министра", - заявил глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире "112 Украина".

По его мнению, у старых чиновников есть желание максимально сбросить возможные проблемы на президента Владимира Зеленского в первые дни его работы.

"Однако хочу расстроить господина премьер-министра, никто плакать не будет, если он все-таки внесет такое представление, конец истории Украины не произойдет", - сказал Богдан.

Он отметил, что в Украине, как и в любом государстве, существует принцип бесконечности власти. Власть, тот или иной орган работает, пока не будет назначен их новый состав, добавил чиновник.

Напомним, ранее Гройсман написал заявление об отставке с 20 мая.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Демарш нардепов: Рада даже не включила в повестку дня ни один из проектов Зеленского

2019-05-22 14:13 45

видео Верховная Рада проводит заседание по требованиям Зеленского

2019-05-22 12:15 204

Глава АП заговорил о народном референдуме по вопросу договоренностей с РФ

2019-05-22 11:42 228

Парубий собрал внеочередное заседание Рады и обратился к президенту Зеленскому

2019-05-22 11:14 351

Еще новости в разделе "Политика"

Демарш нардепов: Рада даже не включила в повестку дня ни один из проектов Зеленского

2019-05-22 14:13 45

Премьер Британии согласилась на повторный референдум о выхода страны из ЕС

2019-05-22 13:44 93

видео Верховная Рада проводит заседание по требованиям Зеленского

2019-05-22 12:15 204

Глава АП заговорил о народном референдуме по вопросу договоренностей с РФ

2019-05-22 11:42 228
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Демарш нардепов: Рада даже не включила в повестку дня ни один из проектов Зеленского 2019-05-22 14:13 45
Премьер Британии согласилась на повторный референдум о выхода страны из ЕС 2019-05-22 13:44 93
видео Верховная Рада проводит заседание по требованиям Зеленского 2019-05-22 12:15 204
Глава АП заговорил о народном референдуме по вопросу договоренностей с РФ 2019-05-22 11:42 228

Лента

14:13 Демарш нардепов: Рада даже не включила в повестку дня ни один из проектов Зеленского
13:44 Премьер Британии согласилась на повторный референдум о выхода страны из ЕС
13:16 Украинские солдаты потерялись на Донбассе и попали в плен
12:43 На директора НАБУ Артема Сытника завели новое уголовное дело
видео 12:15 Верховная Рада проводит заседание по требованиям Зеленского
11:42 Глава АП заговорил о народном референдуме по вопросу договоренностей с РФ
11:14 Парубий собрал внеочередное заседание Рады и обратился к президенту Зеленскому
10:41 Заместительница Климкина Елена Зеркаль отказалась работать с Зеленским
КАРТА 10:13 Что происходит в зоне ООС на Донбассе после ухода Порошенко с Банковой
09:40 Отставка - одно из самых правильных решений господина Гройсмана, - новый глава АП Андрей Богдан