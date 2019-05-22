Политика Заместительница Климкина Елена Зеркаль отказалась работать с Зеленским

2019-05-22 10:41 306

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента. О решении Зеркаль сообщили источники издания "Украинская правда" в команде Зеленского.

Зеркаль соглашалась быть только уполномоченным по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы Администрации Богдана, отмечает издание.

С сайта президента исчез текст указа №309 о назначении Елены Зеркаль на должность замглавы АП. Предполагалось, что в АП дипломат должна была курировать внешнеполитическое направление.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации президента Украины.

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