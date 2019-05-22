Политика Глава АП заговорил о народном референдуме по вопросу договоренностей с РФ

2019-05-22 11:42 231

Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться не только политиками, депутатами и президентом, но и всем народом Украины.

"Сам Владимир Зеленский декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопросы оформления каких-то договоренностей и вынесения их на референдум. Все-таки должны не только политики говорить, а и народ.

Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку", – сказал глава Администрации президента Андрей Богдан, сообщает Интерфакс-Украина

Говоря о том, какие существуют в команде Зеленского "красные линии" на переговорах с РФ, Богдан отметил: "Есть очень хорошее правило, которое есть у дипломатов, – не фиксировать свои "красные линии", когда идешь на переговоры. Эта практика наработана опытом столетий, а не сиюминутным желанием получить рейтинг".

"Я, как выходец из Львова, очень патриотичен и много был на фронте, и для меня это не пустые слова. Но мы вынуждены искать компромисс. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", – подчеркнул глава Администрации президента.