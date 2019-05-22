Украина Покинувшая Украину Супрун появилась в Швейцарии - сделала политическое заявление

2019-05-22 15:46 465

Спешно покинувшая Украину сразу же после инаугурации нового президента Зеленского и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун появилась в Швейцарии. Судя по всему, имеющая паспорта Украины и США, Супрун решила переквалифицироваться в политики. Она призвала ООН исключить Россию из Совета безопасности организации.

Это заявление достаточно неожиданно было слышать от министра здравоохранения, ставшего известным благодаря многочисленным постам в Соцсетях о том, как пользоваться микроволновкой, как правильно пить кофе и о том, что украинцам нужно поменьше есть красной и черной икры.

Об этом она сказала во время выступления на 72-й сессии Всемирной организации здравоохранения в Женеве.

"ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности, пока та не вернется к системе международного права", - заявила Супрун.

Также Супрун отметила, что Россия не может быть в Совбезе, пока не выведет свои войска с территории Донбасса и Крыма, пока не освободит военнопленных и политзаключенных.