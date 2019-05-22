Политика Парубий собрал внеочередное заседание Рады и обратился к президенту Зеленскому

2019-05-22 11:14 351

Спикер Рады Андрей Парубий обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой конкретизировать номера законопроектов, предложенные для рассмотрения парламентом на внеочередном заседании в среду. 

Он направил письмо Зеленскому с просьбой конкретизировать номера законопроектов, предложенные для рассмотрения Верховной Радой на внеочередном заседании 22 мая.

"Уважаемый Владимир Александрович! В связи с Вашим обращением о проведении внеочередного заседания Верховной Рады мною было выдано распоряжение о созыве такого заседания 22 мая в 12:00. В то же время в соответствии с положениями Регламента Верховной Рады Украины при формировании повестки дня пленарного заседания должны указываться, в частности, регистрационные номера и названия законопроектов, предусмотренных для рассмотрения", - говорится в письме.

Учитывая изложенное, Парубий просит президента конкретизировать номера законопроектов, которые тот предлагает включить в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров.

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