У Зеленского назвали нового главу СНБО

Секретарем Совбеза станет бывший министр финансов Данилюк. Замглавы АП Рябошапка говорит, что указ уже подписан.
Президент Владимир Зеленский назначит секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка. Об этом в среду, 22 мая, сообщил замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка.
"Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан", - сказал он.
По словам Рябошапки, указ о назначении будет опубликован в самое ближайшее время. Возможно уже сегодня.
Как известно, Данилюк был министром финансов в Кабмине Владимира Гройсмана.
Напомним, накануне Зеленский провел ряд кадровых назначений в своей Администрации. В частности он назначил главу АП и несколько заместителей, а также советников и представителя в парламенте.
Сегодня президент назначил своего представителя в Кабмине, а также замглавы СБУ.