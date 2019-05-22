Политика В ЕС рассказали, как роспуск Рады повлияет на отношения с Украиной

2019-05-22 17:00 270

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли прокомментировал указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Еврочиновник сказал, что происходящее должно отражать пожелания украинцев.

"Я просто верю, что все должно быть сделано в соответствии с законом, и в то же время отражать волю народа. И я уверен, что новому руководству удастся это сделать", - заявил Мингарелли.

Также он ответил на вопрос, может ли решение о досрочном роспуске парламента повлиять на отношения Украины с ЕС. "Почему? ЕС поддерживает Украину, и мы готовы помочь всем, чем сможем", - подчеркнул посол ЕС.