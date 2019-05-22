Политика У Зеленского объяснили, почему глава АП Богдан не подпадает под закон о люстрации

2019-05-22 20:30 282

 

Глава Администрации Президента Украины не подпадает под действие закона о люстрации, поскольку закон не распространяется на должности в органах государственной власти. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка в кулуарах Верховной Радыю

"Закон об очищении власти не распространяется на должности в органах государственной власти. Администрация президента не является органом государственной власти, в администрации нет никаких властных полномочий, - это орган, который обеспечивает выполнение Президентом его властных полномочий, поэтому закон о люстрации не распространяется на любые должности в АП, кроме тех, которые имеются в аппарате", - пояснил Рябошапка.

По его словам, глава администрации, заместители главы не имеют должностей в аппарате, не являющихся государственными служащими и они не выполняют никаких властных полномочий.

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