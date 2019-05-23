Политика Порошенко начал общаться с президентом Зеленским через Facebook

2019-05-23 14:16 147

Сложивший свои полномочия экс-президент Украины Петр Порошенко посоветовал своему преемнику Владимиру Зеленскому поставить Украину на первое место, а Россию рассматривать как агрессора. 

“Уверен, что надо сохранять наработанные за пять лет позиции: Украина - прежде всего, Россия − агрессор, а мировая солидарность с Украиной должна быть прочной, как при Порошенко", − написал он в Facebook.

По словам бывшего (пятого) президента, он был неприятно удивлен позицией администрации Зеленского по вопросу "мирных соглашений с Россией".

"В стране есть опасения, что это − капитуляция, а никакое не "мирное соглашение". Очень советовал бы команде нового президента развеять эти слухи, которые были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, который напрямую угрожает целостности и суверенитету нашего государства", − указал Порошенко.

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