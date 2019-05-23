Политика Стартовала кампания по досрочным выборам в Верховную Раду, - ЦИК

2019-05-23 13:15 207

Центральная избирательная комиссия в четверг, 24 мая, объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную Раду.

"Избирательная кампания начинается на следующий день после опубликования соответствующего указа президента страны. Указ опубликован сегодня. Значит кампания начинается 24 мая", - заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге в Киеве.

"Мы обеспечим прозрачные и легитимные парламентские выборы. Избирательный процесс начинается с 24 мая. Без принятия ЦИК какого-то решения", - добавила она.

По ее словам, у ЦИК нет оснований останавливать подготовку к парламентским выборам.

"В соответствии с действующим законодательство, нет никаких оснований, чтобы остановить подготовку к проведению выборов", - сказал она.

Несмотря на то, что депутаты обещали обратиться в суд в связи с указом президента, "на текущий момент в суде не зарегистрирована ни одна жалоба", отметила глава ЦИК.

Напомним, в Верховную Раду, по состоянию на данный момент, имеют шансы попасть пять политических партий, еще одна - на грани попадания.

Как свидетельствуют данные роллингового опроса Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований им. А. Яременко, больше всего голосов на парламентских выборах может получить пропрезидентская "Слуга народа" - 39,9% избирателей, которые определились со своим выбором, готовы проголосовать за нее. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" (Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук) с показателем в 11,2%. Замыкает тройку "Блок Петра Порошенко - Солидарность", у него 9,9%.

В пятерку также входят "Батькивщина" (9,6%) и партия "Сила и честь" (5,7%). Теоретические шансы попасть в парламент есть у "Гражданской позиции", которая пока не дотягивает до пятипроцентного барьера - 4,3%.

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