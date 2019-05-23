Политика Зеленский пояснил, зачем нужен референдум о формате переговоров с Россией

2019-05-23 17:00 249

 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы – это всего лишь способ выяснить мнение общества. Об этом говорится на сайте главы государства.

"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми", - сказал Зеленский во время встречи с общественными активистами, которая состоялась в Администрации президента.

Он подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше.

Участники встречи пришли к мнению, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом и диалогом с обществом.

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