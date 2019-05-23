Политика "Нет". Почему Зеленский одним словом отменил переговоры с Россией

2019-05-23 21:00 741

Владимир Зеленский поставил как бы точку в вопросе, будут ли переговоры с Россией.

На вопрос журналиста, состоятся ли они, президент ответил коротко: "Нет".

Все это прозвучало довольно неожиданно. Ведь сам же Зеленский неоднократно говорил, что переговоры планируются. Хоть и с рядом условий.

Что означают эти метания - разбиралась журналичты.

"Хоть с чертом лысым". Как Зе собирался с Путиным встречаться

По мере приближения президентской булавы Владимир Зеленский ужесточал риторику в адрес России. Однако неизменно говорил, что с Москвой нужно садиться за стол переговоров.

И это логично - а как иначе завершить войну на Донбассе? Не говоря уже о том, чтобы вернуть регион под контроль Украины.

Еще когда Зеленский держал интригу и только намекал, что пойдет в президенты, он заявил, что готов договариваться не то что с Путиным, а "с чертом лысым".

"Придется говорить (с россиянами - ред.). Ну придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг – прекратить стрельбу и развивать свою страну", - заявлял Зеленский в декабре.

"И не думаю, что там должен быть один лишь Путин. Мне кажется, группа людей из Украины должна встречаться с группой людей из Кремля. В Кремле же сидят те, кто поставил этих, в "ДНР–ЛНР". Если бы эти решали, надо было бы с ними говорить, а так – какой смысл? Надо с теми, кто решает"", - призывал артист.

Но после входа в президентскую кампанию кандидат Зеленский начал выдвигать условия к такой встрече. Прозвучал тезис о том, что общаться с Путиным он готов лишь в обществе "старших товарищей" - лидеров западных стран.

В приоритете назывались США и Британия (это был еще и намек на расширение нормандского формата). Но через некоторое время призывы привлечь англосаксов сошли на нет. Очевидно потому, что Франция и Германия - участники Нормандского формата и гаранты Минска-2 - всегда были против размывания своего веса в переговорах по Украине.

Вторым условием встречи с россиянами стало требование отпустить украинских пленных. Его Зеленский озвучивал ближе ко второму туру выборов. А на инаугурации провозгласил практически официально.

Если первое требование Владимира является легко выполнимым - Украина в любой момент может встретиться с Россией в рамках уже упомянутой нормандской четверки - то со вторым условием есть проблемы.

Размен пленными не происходил очень давно: Украина не соглашалась менять всех на всех, на чем настаивала Россия и сепаратисты.

Кроме того, что еще более важно, для Москвы вопрос обмена пленных является не стартом для перегворов, а частью более комплексного решения вопроса по войне и миру на Донбассе. То есть как часть мирного урегулирования - вместе с политической частью Минских соглашений (особый статус Донбасса и амнистия).

Каким образом собирается решать проблему с возвращением пленных Зеленский - неизвестно. То есть пока дело идет к тому, что второе условие Зеленского становится барьером для переговоров с Россией.

А сегодня он и вовсе заявил, что их не будет. Почему?

Что имел в виду Зеленский

Первое и самое простое объяснение - президента застали врасплох неожиданным вопросом. И он решил сказать то, что от него хотят услышать.

Эта версия имеет несколько оснований.

Во-первых, Зеленский был на ходу: он выходил с iForum, на котором только что выступил. Вопрос был задан из толпы, через которую шел президент. Вряд ли это могло стать местом для пространных ответов.

Ничто не мешает Зеленскому или его представителям позже уточнить, что имелось в виду - встречи не будет, пока Россия не вернет нам моряков, Сенцова и т.д.

Да и заявления, полностью исключающие переговоры с РФ Зеленский уже делал. 31 марта на брифинге после первого тура выборов он так обозначил свои первые слова на встрече с Путиным:

"Я скажу Путину: спасибо, что вернули территории, сколько вы готовы заплатить за восстановление Донбасса?".

То есть, Зеленский, пусть и в форме остроты, дал обещание вообще не встречаться с Владимиром Путиным. Что не мешало Зе уже после этого говорить, что такая встреча состоится и до возвращения территорий.

Однако нельзя исключать и вторую версию отказа Зеленского. Он действительно решил отложить общение с Москвой до лучших времен (например - до победы в парламентских выборах и формирования коалиции).

На мысли об этом наводит идея референдума о переговорах с Россией, которую на днях озвучил - возможно, в качестве зондажа - начальник АП Андрей Богдан.

Несмотря на то, что это предложение выглядит совершенной профанацией и пиар-ходом (о чем "Страна" уже подробно рассказывала), оно уже вызвало огромное неприятие у "25%" - сторонников и представителей минувшей власти. ТВ и соцсети оказались заполнены их негативными отзывами. Не поддержали идею и в целом сторонники майдана.

Не исключено, что после такой реакции у Зеленского решили сдать назад.

Сегодня он вынужден был почти оправдываться за слова о референдуме на встрече с активистами и успокаивать их, что исполнять "наказ", данный при плебисците, необязательно.

"Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми", - сказал Зеленский.

Остается только понять - как новый президент собирается решать задачу, которую поставил на первое место в своей инаугурационной речи: прекращение огня. Если никто ни с кем не будет говорить?

Поэтому варианта здесь ровно два. Либо Зеленский хочет повторить трюк Порошенко, который начал с амплуа миротворца, а потом стал сторонником войны (так удобнее: не нужно ссориться ни с националистами, ни с американцами, которые не заинтересованы в разрядке Киева и Москвы).

Либо новый президент "прячет лицо" до лучших времен, когда можно будет, имея более крепкий тыл и команду, проводить в жизнь свои идеи.

Одно можно сказать точно: голосов подобные метания Зеленскому не добавят. Его выбирали как "президента мира".

И если до выборов 21 июля навстречу миру не будет сделано ни одного, пусть даже символического шага, то рейтинги "Слуги народа" смогут кого-то неприятно удивить.