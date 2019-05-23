Политика Зеленский раскритиковал отсталость Украины и формулу "Роттердам +"

2019-05-23 21:30 201

Пока весь мир движется в направлении инноваций в сфере энергетики, Украина безальтернативно потребляет угля, за которое платит по формуле "Роттердам +". Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на іForum - 2019 в Киеве.

"Недавно Великобритания неделю прожила без угля. Британцы показывают, что весь мир отходит от угля. У них "Роттердам минус", а у нас - "Роттердам плюс". Это два совершенно разных мировоззрения. Мы с вами не можем все изменить. Но мы должны инновационно меняться, иначе у нашей страны нет шансов", - заявил Зеленский.

По его словам, отставание в той или иной отрасли должно подталкивать Украину к воплощению прорывных идей, мимо "ямы вчерашнего дня". В свое время так поступила Африка, перескочив этап проводной телефонной связи и внедрив сразу мобильный.

"У нас много проблем, но отсутствие электросетей подталкивает правительство в сторону возобновляемой энергетики, отсутствие банковской инфраструктуры - к цифровому банкингу, отсутствие транспортной логистики - к дронам", - пояснил Президент.

Напомним, политика в Украине является "факинг-отраслью", поскольку не позволяет реализовывать на уровне государства инновационные идеи и проекты украинских разработчиков и ученых. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума.