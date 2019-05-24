Спорт Федерации футбола двух стран требуют назначить сборной Украины два технических поражения

2019-05-24 16:29 336

Федерации футбола Португалии и Люксембурга подали протесты на решение УЕФА по делу об участии Жуниора Мораеса в матчах отбора на Евро-2020 против этих команд в составе национальной сборной Украины.

Функционеры не согласны с мотивационными частями решения УЕФА не засчитывать технические поражения украинской сборной по итогам матчей, поэтому обратились в апелляционный комитет европейской футбольной ассоциации.

В ближайшее время в УЕФА определят дату рассмотрения дела.

Ранее контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом.

Напомним, после матчей сборной Украины с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1) футбольные чиновники этих двух стран обратились в УЕФА с жалобой, в которой обвиняли ФФУ в нарушении правил натурализации форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса. Сборной Украины грозило лишение очков в двух матчах, в которых Мораес принимал участие.