Мир В НАТО изменят военную стратегию из-за России

2019-05-25 12:00 186

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что впервые за несколько последний десятилетий НАТО намерены изменить свою военную стратегию, сообщает Deutsche Welle.

Это необходимо делать для реагирования растущей ядерной угрозы со стороны Российской Федерации.

"Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию для альянса", - пояснил Столтенберг.

С 2014 года сложилась "новая обстановка в сфере безопасности", а также возникли новые вызовы на востоке и юге Европы.

"Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем в полной мере демонстрировать обороноспособность и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это отчасти требует новых военных концепций", - добавил Столтенберг.