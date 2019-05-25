Политика На Зеленского подали в суд из-за Богдана

2019-05-25 13:00 129

 

Члены организации Общественный люстрационный комитет подали иск в суд против президента Украины Владимира Зеленского с требованием отменить указ о назначении юриста Андрея Богдана главой своей Администрации. Об этом активисты сообщили на официальной странице в Facebook.

Богдан занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики еще при президентстве Виктора Януковича.

Активисты в заявлении отметили, что к должности главы АП применяются меры по очистке власти, которые предусмотрены законом о люстрации.

Сейчас известно, что иск будет рассматривать Кассационный административный суд в составе Верховного суда. Третьими лицами по делу будут выступать сам Богдан, а также Министерство юстиции Украины.

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