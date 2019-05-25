Украина В Украине резко подешевела молодая картошка

2019-05-25 11:30 246

 

Украинские рынки завалили молодой картошкой отечественного производства. В результате цены на ранний овощ в конце мая опустились до рекордно низкого уровня за последние три года.

Об этом сообщает "Инфо-Шувар" со ссылкой на дынные собственного ценового мониторинга.

Причем предложение со стороны украинских фермеров продолжает увеличиваться во всех регионах страны.

Стоимость отечественной молодой картошки колеблется сейчас в диапазоне 9-17 грн за килограмм, в зависимости от размера. Это минимум на 30% ниже, чем в тот же период прошлого года, и на 15% меньше, чем в конце мая 2017-го.

Импортную картошку в Украину пока еще завозят из Франции и Азербайджана. Предлагают ее по цене от 10 до 20 грн за кило. Однако во второй половине мая этого года спрос почти полностью сместился в сторону отечественной продукции, поэтому объемы импорта сокращаются.

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