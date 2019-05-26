Политика Зеленский пришел на шоу Лига смеха: поднялся на сцену

2019-05-26 14:00 255

 

Президент в начале концерта поздоровался со зрителями в зале

Президент Владимир Зеленский вчера посетил концерт Лиги смеха в Киеве, где он ранее был ведущим, и вышел на сцену. Об этом сообщила супруга главы государства Елена Зеленская.

На видео видно, что Зеленский в начале концерта поздоровался со зрителями.

"Добрый день…Я вас люблю", - сказал Зеленский. На сцене появился Евгений Кошевой, новый ведущий шоу, он взял у президента микрофон.

После этого Зеленский ушел смотреть концерт в зал, где сидел с женой в первом ряду.

24 апреля 2019 года сообщалось, что после выборов Зеленский оставит проекты, в которых много лет был режиссером-постановщиком, ведущим и актером.

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