Политика У Зеленского внесли серьезные изменения в руководство партии "Слуга народа"

2019-05-27 12:43 330

Советник президента Украины Дмитрий Разумков будет выполнять функции главы партии Зеленского "Слуга народа".

Изменения в руководстве партии произошли на съезде "Слуги народа". Иван Баканов, который являлся главой партии, не может выполнять эти обязанности в связи с уходом на государственную службу.

"Недавно прошел съезд партии "Слуга народа", были проведены изменения в руководстве партии. Иван Баканов в связи с тем, что он ушел на государственную службу, не мог дальше занимать эту должность, и партия доверила выполнять эти функции мне", - сказал Дмитрий Разумков.

На пресс-конференции в Киеве пресс-секретарь партии Татьяна Цыба, сообщила, что руководителем избирательного штаба партии стал Александр Корниенко, а руководить диджитал направлением будет Михаил Федоров.