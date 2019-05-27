Политика У Зеленского внесли серьезные изменения в руководство партии "Слуга народа"

2019-05-27 12:43 330

Советник президента Украины Дмитрий Разумков будет выполнять функции главы партии Зеленского "Слуга народа". 

Изменения в руководстве партии произошли на съезде "Слуги народа". Иван Баканов, который являлся главой партии, не может выполнять эти обязанности в связи с уходом на государственную службу.

"Недавно прошел съезд партии "Слуга народа", были проведены изменения в руководстве партии. Иван Баканов в связи с тем, что он ушел на государственную службу, не мог дальше занимать эту должность, и партия доверила выполнять эти функции мне", - сказал Дмитрий Разумков.

На пресс-конференции в Киеве пресс-секретарь партии Татьяна Цыба, сообщила, что  руководителем избирательного штаба партии стал Александр Корниенко, а руководить диджитал направлением будет Михаил Федоров.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

У Зеленского жестко ответили Вятровичу: Инаугурация президента 19 мая никому не помешает

2019-05-06 12:43 2265

Стали известны неожиданные детали будущей инаугурации президента Зеленского

2019-05-02 15:13 1047

У Зеленского заявили, что до инаугурации он не назовет кандидатов на основные должности

2019-05-02 13:15 753

Рассекреченную вероятную команду Зеленского жестко раскритиковали

2019-04-19 11:42 1002

Еще новости в разделе "Политика"

Москва отказалась выполнять решение Международного морского трибунала

2019-05-27 14:45 162

Бежавший из Испании сепаратист Пучдемон стал депутатом Европарламента

2019-05-27 14:12 198

Коломойский назвал вероятных союзников Зеленского в новой Верховной Раде

2019-05-27 13:16 273

У Зеленского внесли серьезные изменения в руководство партии "Слуга народа"

2019-05-27 12:43 330
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Москва отказалась выполнять решение Международного морского трибунала 2019-05-27 14:45 162
Бежавший из Испании сепаратист Пучдемон стал депутатом Европарламента 2019-05-27 14:12 198
Коломойский назвал вероятных союзников Зеленского в новой Верховной Раде 2019-05-27 13:16 273
У Зеленского внесли серьезные изменения в руководство партии "Слуга народа" 2019-05-27 12:43 330

Лента

фото 16:00 На новом пешеходном мосту Киева треснуло еще одно стекло
15:46 Стихия в Прикарпатье отступает - уровень воды в реках начал быстро снижаться
15:14 Эра Рэйва: Как новый император Японии принимал Дональда Трампа
14:45 Москва отказалась выполнять решение Международного морского трибунала
14:27 Нардеп Кодола от имени Зеленского собирает деньги с бизнесменов в Черниговской области
14:12 Бежавший из Испании сепаратист Пучдемон стал депутатом Европарламента
13:44 Лионель Месси получил "Золотую бутсу", уже шестую в своей карьере
фото 13:43 22 июня на сцене Национальной оперетты новая версия легендарной рок-оперы «Белая ворона»
13:16 Коломойский назвал вероятных союзников Зеленского в новой Верховной Раде
12:43 У Зеленского внесли серьезные изменения в руководство партии "Слуга народа"