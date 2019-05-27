Политика Депутаты в четверг планируют рассмотреть вопрос об импичменте

2019-05-27 18:30 354

Парламент в четверг планирует рассмотреть и принять законопроект о ВСК № 1098, который урегулирует порядок импичмента в Украине. Об этом сообщили УНН в ВР.

"Принятие этого законопроекта направлено на законодательное урегулирование полномочий Верховной Рады Украины относительно определения статуса, порядка создания и деятельности временных органов Верховной Рады Украины - временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения Президента Украины с поста в порядке импичмента", - говорится в пояснительной записке к документу.