Украина Названа предварительная причина бунта в одесской колонии

2019-05-27 18:00 342

 

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова озвучила предварительную причину бунта в Южной исправительной колонии 51 в Одессе.

Согласно сообщению, обнародованному на Facebook омбудсмена, бунт произошел после того, как в колонии провели обыски у заключенных.

В настоящее время офис омбудсмена проверяет всю информацию касательно бунта и пожара в колонии. На месте происшествия находится представитель омбудсмена в южных областях Александр Остапенко.

"Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Их уже освободили", - сообщила Денисова.

Она также отметила, что правоохранители взяли ситуацию под полный контроль, а заключенных распределили по локальным секторам.

В то же время представитель омбудсмена сообщил, что сотрудники полиции не нарушали права заключенных, а во время подавления тюремного восстания никто из них существенно не пострадал. Известно также, что пятерых нарушителей режима вывезли из колонии.

"Пожар в хозяйственных помещениях колонии локализован, завершается тушение спасателями", - говорится в сообщении.

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