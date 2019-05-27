Политика Парубий о Зеленском: Он никак не может почувствовать ответственность

2019-05-27 21:30 201

Верховная Рада продолжит плановую работу над законопроектами. Так спикер парламента Андрей Парубий ответил на призыв президента Владимира Зеленского не превращать парламент в площадку для избирательных кампаний и начать голосовать за реформаторские законопроекты.

"Верховная Рада как не реагировала, так и не будет реагировать на эти пасквили. Мы будем работать по нашему законодательному плану, который у нас был… Верховная Рада будет работать, независимо от изменения фамилии еще одного субъекта законодательной инициативы в Украине", – сказал Парубий на брифинге в Киеве в понедельник, 27 мая.

Спикер подчеркнул, что заявления Зеленского о том, что депутаты окончательно уничтожили легитимность Верховной Рады, расстраивают его.

"Мне грустно и тревожно от таких заявлений новоизбранного президента. К сожалению, он никак не может почувствовать ответственность, что он уже не роль играет, а он президент большой европейской страны, и такое намерение уничтожать институты власти… мне кажется безответственным… Это плохое начало, которое будет иметь очень опасные последствия", – сказал Парубий.

Председатель парламента допустил, что "необходимо время, чтобы Зеленский осознал, где он находится, и кем он является сегодня".