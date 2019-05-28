Мир "Желтые жилеты" не пробились в Европарламент - набрали всего 0,54%

2019-05-28 09:40 264

Партия "Желтый альянс" провалилась на выборах в Европейский парламент во Франции. Как сообщает Укринформ, альянс, представляющий протестное движение "желтых жилетов", получил поддержку лишь 0,54% избирателей.

Победу на выборах получила партия "Национальное объединение" (23,31%) во главе с Марин Ле Пен. 22,41% голосов получила либеральная коалиция "Ренессанс", где ведущей является партия президента Эммануэля Макрона "Республика, вперед".

Всего от Франции в Европарламент прошли представители шести политических сил.

Напомним, 26 мая в Европейском Союзе проходил четвертый и последний день голосования на выборах в Европарламент. Выборы в Евросоюзе начались 23 мая. Всего право голоса в 28 странах-членах ЕС имеют 427 млн человек. Итак, это вторые крупнейшие по количеству участников выборы в мире после индийских.

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