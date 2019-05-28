Политика У Зеленского начали раздавать самые ходовые предвыборные обещания

2019-05-28 13:15 216

Для новоизбранного президента Владимира Зеленского является приоритетным утверждение закона о снятии неприкосновенности с украинских депутатов.

"Президент не верит в эффективность работы этой Верховной Рады. Проект закона о депутатской неприкосновенности №7203 был инициирован Порошенко еще в 2017 году, он уже находится в Верховной Раде", – заявил в эфире ICTV представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

Также по его словам, Зеленский определил для себя три приоритетных вопроса, это снятие депутатской неприкосновенности, редакция уголовной ответственности в части незаконного обогащения и принятие Избирательного кодекса.

Напомним, команда Зеленского планирует отменить депутатскую неприкосновенность, перезапустить антикоррупционные органы и уменьшить давление на бизнес.