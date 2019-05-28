Политика Стала известна страна первого официального визита президента Зеленского

2019-05-28 13:44 210

Замглавы Администрации президента Вадим Пристайко в интервью Укринформу рассказал, что график иностранных визитов пока разрабатывается, а дата посещения Германии Зеленским согласуется. При этом он сообщил, что первой страной для визита Зеленского в качестве президента станет Германия.

"Германия безусловно будет одной из первых стран, которые посетит с визитом новый президент. Дата визита пока еще не согласована, в общем их график на ближайшую перспективу сейчас прорабатывают", - сообщил Пристайко.

Замглавы АП подчеркнул, что поддержка Германии, особенно роль канцлера в ней, высоко ценится в Украине. Пристайко отметил, что телефонные переговоры Зеленского и Меркель стали одними из первых среди прочих контактов главы Украины.

В трехсторонних переговорах телефонных переговорах Меркель, Макрона и Путина глава АП не видит никакой проблемы и заявил, что немецкий канцлер рассказала украинскому президенту о сути прошедших переговорах.

 

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