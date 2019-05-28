Украина В Украине местами пройдут проливные дожди с грозами

2019-05-28 17:30 279

В среду и четверг, 29 и 30 мая, на западе и севере Украины ожидаются грозовые дожди, местами с градом и шквалами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В среду, 29 мая, в западную часть Украины атмосферный фронт принесет дожди, местами значительные. Они будут сопровождаться грозами, местами с градом и шквалистым ветром. На остальной территории в зоне повышенного давления будет сухо и тепло, а на юго-востоке страны - даже жарко. В западных и Житомирской областях передают грозовые дожди, местами ливни, град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью +12...+15, днем ​​+17...+22. На остальной территории - без осадков; ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью достигнет +13...+18, днем ​​+24...+29, в южных и восточных областях местами +30...+32.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +16...+18, днем ​​+25...+27.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 мая самая высокая температура днем ​​была зафиксирована на отметке 31,6 градуса тепла в 1924 году, самая низкая ночью - на отметке 1,9 градуса выше нуля в 1918 году.