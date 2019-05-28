Украина Убийцу водителя BlaBlaCar приговорили к пожизненному заключению

2019-05-28 20:30 174

Во вторник, 28 мая, Киево-Святошинский районный суд Киевской области огласил приговор Дмитрию Голубу, обвиняемому в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова. Об этом сообщает "Крапка".

"Коллегия судей и суд присяжных признали Голуба виновным в совершении умышленного убийства с целью наживы. Его приговорили к пожизненному заключению", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 апреля 2016 года Тарас Позняков на собственном автомобиле Audi A6 выехал из Львова в Киев. По дороге он согласился подвезти двух человек, которые представились участниками АТО. Однако до города Тарас Позняков не доехал, а исчез вместе с автомобилем. Сейчас местонахождение мужчины неизвестно, а машину обнаружили в Киево-Святошинском районе.

Интерпол объявил в розыск подозреваемых в похищении Познякова - 36-летнего Дмитрия Голуба и 25-летнего гражданина России Луана Кингисеппа. Летом 2016 бывшего бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба с позывным "Тоф" удалось задержать и 5 августа суд арестовал его. В марте 2019 года, в результате взрыва в квартире в Голосеевском районе столицы, погиб Луан Кингисепп, который был объявлен в розыск по подозрению в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Позняков.