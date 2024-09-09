Жизнь Парковка автомобиля во дворе: за что могут оштрафовать водителя

2024-09-09 17:37

Автомобиль нельзя парковать в местах, где он мешает другим транспортным средствам или пешеходам.

Большинство водителей время от времени сталкиваются с отсутствием удобных парковочных мест и оставляют автомобиль, где придется. Проблема особенно острая в спальных районах крупных городов. Такая опрометчивость и незнание правил парковки могут стать причиной неприятного штрафа за парковку в неположенном месте.

За что могут оштрафовать водителей, пишет SUV News.

Хотя правила прямо не запрещают парковать машину во дворе жилых домов, но некоторые ограничения все же существуют.

Издание отмечает, что по правилам автомобиль нельзя парковать в местах, где он мешает другим транспортным средствам или пешеходам. В частности, парковка запрещена:

на железнодорожных переездах и трамвайных путях;

на мостах и эстакадах;

на пешеходных переходах и ближе чем в 10 метрах от них;

на перекрестках и ближе чем в 10 метрах от них;

на остановках общественного транспорта и ближе 30 метров от них;

ближе чем в 10 метрах от места проведения ремонтных работ дорожного покрытия;

на газоне;

ближе чем в 5 метрах от контейнеров для мусора.

К тому же, во время парковки необходимо оставлять не менее 3 метров свободного пространства для проезда других транспортных средств.

Также нарушением правил будет такая парковка, когда автомобиль закрывает для других участников дорожного движения светофор или дорожные знаки. В то же время правила не запрещают парковать автомобиль на тротуаре, но при условии, что пешеходы имеют проход шириной не менее 2 метров.

За все эти нарушения правил водителя неправильно припаркованного автомобиля могут оштрафовать. Размер штрафа за нарушение правил парковки отличается в разных населенных пунктах Украины. К примеру, в Киеве он составляет 20-кратную стоимость одного часа парковки, то есть в разных районах города может составлять от 100 до 700 гривен.

Напомним, в Верховной Раде рассматривают законопроект, предусматривающий штрафы за опасную перевозку животных. Речь идет о котах и собаках, которых водители перевозят в машине без фиксации или держат на руках.