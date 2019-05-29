Политика Помилованный президентом Зеленским Михаил Саакашвили сделал смелое политическое заявление

2019-05-29 09:40 588

Снова получивший украинский паспорт бывший президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА прозрачно намекнул новому президенту Украины, что не стоит его считать политическим конкурентом. Михаил Саакашвили заявил, что не имеет никаких политических амбиций в Украине, потому будет вести себя осторожно и крайне осмотрительно.

"У меня нет никаких политических амбиций, потому что я был уже на всех должностях, я все видел. Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться. Я через это проходил, я видел, как это выглядит, и я не рвусь ни на какие должности", − рассказал Саакашвили в эфире 112 Украина.

Ранее глава партии Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков подчеркнул, что Саакашвили не сможет попасть в партийный список какой-либо политсилы на досрочных выборах по причине длительного отсутствия в Украине.

По законодательству, он должен прожить на территории страны пять лет.

Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины, которого его лишил Петр Порошенко в 2017 году (с запретом въезда в страну до 2021 года). В феврале 2018 Саакашвили арестовали в Киеве, заковали в наручники выдворили в Польшу, как лицо, которое незаконно прибыло с территории этой страны 10 сентября 2017. После чего Саакашвили обосновался в Нидерландах.

Перед тем Верховный суд Грузии не удовлетворил кассационную жалобу адвокатаСаакашвили об отмене приговора, признавшего его виновным в превышении служебных полномочий. По приговору суда первой инстанции Саакашвили заочно в 2018 году был приговорен к трем годам тюремного заключения за превышение служебных полномочий по делу об убийстве в 2006 году банковского служащего Сандро Гиргвлиани. Это не единственное дело, возбужденное в Грузии против экс-президента. В июне того же года Саакашвили был заочно приговорен к шести годам лишения свободы по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. А в январе прошлого года в Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Всего против бывшего президента расследуют четыре уголовных дела.