Курьезы Жертва Игры престолов: Кит Харингтон лечится от тяжелого стресса, агрессии и алкоголизма

2019-05-30 12:15 231

Исполнитель роли Джона Сноу в Игре престолов Кит Харингтон тайно проходит лечение в центре реабилитации. Известно, что звезда борется со стрессом и алкоголизмом из-за окончания сериала. 

"Окончание Игры престолов сильно ударило по Киту. Он понял, что "это все, это конец", это было то, над чем они так усердно работали на протяжении многих лет… Он в клинике, в основном, из-за стресса и переутомления, а также из-за алкоголя", − рассказал Page Six друг актера. 

По информации журналистов, жена Харингтона, актриса Роуз Лесли, поддерживает его и находится рядом.

32-летний актер лечится в элитной клинике Prive-Swiss в штате Коннектикут на протяжении месяца. Он проходит психологические тренинги, когнетивно-поведенческую терапию и практикует медитацию для борьбы со стрессом и негативными эмоциями. Месяц лечения в клинике стоит 120 тысяч долларов.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото Реакция актеров "Игры престолов" на судьбу их персонажей в финале культового сериала

2019-05-28 11:13 474

НБУ проводит стресс-тест в почти трех десятках украинским банков

2019-05-14 15:14 984

фото Софи Тернер пояснила, почему стакан кофе попал в новый эпизод Игры престолов

2019-05-14 12:43 1260

В СИЗО Симферополя медленно убивают крымско-татарских активистов

2019-04-29 09:40 960

Еще новости в разделе "Курьезы"

Жертва Игры престолов: Кит Харингтон лечится от тяжелого стресса, агрессии и алкоголизма

2019-05-30 12:15 231

"Надо идти к дронам", - самые загадочные фразы и факапы из выступления Зеленского

2019-05-24 09:12 1506

фото Самолет правительства Германии сломался в третий раз за три месяца

2019-05-20 14:16 966

видео Спринтер вырвал победу в сложном забеге с помощью «полета супермена»

2019-05-17 17:32 1275
Все статьи раздела "Курьезы"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Курьезы

Жертва Игры престолов: Кит Харингтон лечится от тяжелого стресса, агрессии и алкоголизма 2019-05-30 12:15 231
"Надо идти к дронам", - самые загадочные фразы и факапы из выступления Зеленского 2019-05-24 09:12 1506
фото Самолет правительства Германии сломался в третий раз за три месяца 2019-05-20 14:16 966
видео Спринтер вырвал победу в сложном забеге с помощью «полета супермена» 2019-05-17 17:32 1275

Лента

15:45 Верховная Рада ввела новые воинские звания натовского образца
15:37 Нардеп-аферист Александр Кодола разозлил Зеленского
15:32 КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИГРОВОГО КЛУБА ВУЛКАН?
15:12 Политики Израиля впервые в истории не смогли договориться - парламент распущен
14:46 Зеленский требует уволить Климкина, Грицака и Полторака - в Раду внесли представления
14:13 Сарри прокомментировал невероятный разгром Арсенала в финале Лиги Европы
13:45 Гройсман сохранил свое кресло: Верховная Рада не приняла отставку премьер-министра
13:16 Uber изменяет правила: кого лишат права вызвать авто через приложение
фото 12:50 2 червня на «Сцені 77» Національної оперети - фарс Девіда Елдріджа «Під небом синім»
фото 12:44 Появились детали и фото катастрофы вертолета, в которой погиб полковник Мазепа