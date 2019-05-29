Курьезы Жертва Игры престолов: Кит Харингтон лечится от тяжелого стресса, агрессии и алкоголизма

2019-05-30 12:15 231

Исполнитель роли Джона Сноу в Игре престолов Кит Харингтон тайно проходит лечение в центре реабилитации. Известно, что звезда борется со стрессом и алкоголизмом из-за окончания сериала.

"Окончание Игры престолов сильно ударило по Киту. Он понял, что "это все, это конец", это было то, над чем они так усердно работали на протяжении многих лет… Он в клинике, в основном, из-за стресса и переутомления, а также из-за алкоголя", − рассказал Page Six друг актера.

По информации журналистов, жена Харингтона, актриса Роуз Лесли, поддерживает его и находится рядом.

32-летний актер лечится в элитной клинике Prive-Swiss в штате Коннектикут на протяжении месяца. Он проходит психологические тренинги, когнетивно-поведенческую терапию и практикует медитацию для борьбы со стрессом и негативными эмоциями. Месяц лечения в клинике стоит 120 тысяч долларов.