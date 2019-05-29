Политика Чем сегодня займутся нардепы - план работы Верховной Рады на 20.05.2019

2019-05-29 10:14 282

Cегодня в парламенте заслушают отчет Счетной палаты за 2018 год.  Также нардепы рассмотрят ратификации международных соглашений.

Как указано в плане работы ВРУ, о работе Счетной палаты в 2018 году будет отчитываться ее председатель Валерий Пацкан. Затем запланировано рассмотрение ратификаций, в том числе внесение изменений в соглашение об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Также депутаты могут ратифицировать договоренности с Австрией о взаимном доступе на рынки труда для членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений; утвердить изменения к соглашениям с Турцией и Великобританией об избежании двойного налогообложения.

Во второй половине дня нардепы разойдутся работать во фракциях и группах.

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Чем сегодня займутся нардепы - план работы Верховной Рады на 20.05.2019 2019-05-29 10:14 282
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