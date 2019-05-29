Политика Зеленский требует снятия депутатской неприкосновенности с 2020 года

2019-05-29 19:00 279

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на принятии Верховной Радой законопроекта, который предусматривает снятие депутатской неприкосновенности с 2020 года. Об этом заявил представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук во время брифинга у здания АП.

"Безусловно, в новый парламент мы будем вносить изменения в Конституцию, которые мы обещали. Год будут продолжаться обсуждения: голосования Верховной Рады, Конституционный суд, заключение Конституционного суда, возвращение ... По состоянию на сейчас наиболее процессуально быстрый механизм - это законопроект 7203 (о снятии неприкосновенности - ред.), поэтому на его принятии мы настаиваем", - отметил Стефанчук.

Он уточнил, что этот законопроект предусматривает снятие неприкосновенности с депутатов уже с 2020 года.

Кроме того, по его словам, этот законопроект уже был определен как неотложный.