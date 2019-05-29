Политика Изменение места голосования - ЦИК внесла важные правки

2019-05-29 20:30 159

 

Центральная избирательная комиссия внесла изменения в правила и теперь для изменения места голосования на ближайших выборах избирателям понадобится только паспорт. Об этом сообщили представители ГО "ОПОРА" на своей странице в Facebook.

Сообщается, что в свое постановление №893 от 13 сентября 2012 года члены комиссии внесли изменения. Соответственно необходимость при изменении места голосования предоставлять подтверждающий документ отпала. Теперь необходимо только заявление и паспорт.

"Отныне только заявление и паспорт", - отмечается в сообщении организации. "Больше никаких барьеров на пути к избирательным урнам", - заявляют активисты.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский досрочно распускает Раду. Также стало известно, что указ о досрочном прекращении полномочий Рады вступил в силу.

Однако позже стало известно, что по закону, печать бюллетеней должна занять 70 дней - 48 дней на проведение тендера и 22 - собственно на печать. Однако в ЦИК утверждают, что теперь вынуждены сделать это все за 17 дней, чтобы не нарушить избирательное законодательство и вовремя подготовиться к выборам.

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