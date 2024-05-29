ВОЙНА В Украине ТЦК признали критически важными объектами инфраструктуры, отключать свет им не будут

2024-05-29 08:24

Кабмин определил перечень критически важных объектов Украины, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение.

К перечню критически важных объектов, для которых должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой, относятся:

  • объекты критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения;
  • заведения здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности;
  • воинские части и территориальные центры комплектования и социальной поддержки (в частности, объекты, используемые для нужд территориальной общины в условиях военного положения);
  • предприятия оборонного комплекса Украины, в частности выполняющие мобилизационные задачи по созданию, производству, ремонту и поставке вооружения, боеприпасов, военной техники, специальных комплектующих изделий, а также предприятия железнодорожного транспорта;
  • предприятия, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны, предприятия с непрерывным циклом производства;
  • электронные коммуникационные сети:
  • органы государственной власти (Верховная Рада, Кабинет Министров, центральные органы исполнительной власти, правоохранительные органы (органы внутренних дел, прокуратуры, СБУ, объекты ГСЧС)).
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