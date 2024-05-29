ВОЙНА В Украине ТЦК признали критически важными объектами инфраструктуры, отключать свет им не будут

2024-05-29 08:24

Кабмин определил перечень критически важных объектов Украины, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение.

К перечню критически важных объектов, для которых должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой, относятся:



