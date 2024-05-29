ТЦК признали критически важными объектами инфраструктуры, отключать свет им не будут
2024-05-29 08:24
Кабмин определил перечень критически важных объектов Украины, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение.
К перечню критически важных объектов, для которых должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой, относятся:
- объекты критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения;
- заведения здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности;
- воинские части и территориальные центры комплектования и социальной поддержки (в частности, объекты, используемые для нужд территориальной общины в условиях военного положения);
- предприятия оборонного комплекса Украины, в частности выполняющие мобилизационные задачи по созданию, производству, ремонту и поставке вооружения, боеприпасов, военной техники, специальных комплектующих изделий, а также предприятия железнодорожного транспорта;
- предприятия, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны, предприятия с непрерывным циклом производства;
- электронные коммуникационные сети:
- органы государственной власти (Верховная Рада, Кабинет Министров, центральные органы исполнительной власти, правоохранительные органы (органы внутренних дел, прокуратуры, СБУ, объекты ГСЧС)).