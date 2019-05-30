Политика В парламенте Грузии уверяют, что Саакашвили может навредить украинской политике

2019-05-30 17:00 507

Решение президента Украины Владимира Зеленского о возвращении украинского гражданства бывшему президенту Грузии и экс-председателю Одесской ОГА Михаилу Саакашвили только навредит украинской политике. Об этом заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, пишет Грузия Online.

По словам грузинского политика, он считает досадным решение Зеленского, однако отношения Грузии и Украины являются гораздо важнее.

"Грузинско-украинские отношения гораздо важнее и масштабнее, чем то, какое решение будет принято ими по Саакашвили", - подчеркнул Вольский.

Также было отмечено, что Саакашвили может навредить украинской политике. Вольский подчеркнул, что экс-президент Грузии является лжецом.

"Я вообще воздержался бы от оценки решений Зеленского, поскольку сделать нам вместе, Украине и Грузии, нужно много. Нам следует сделать очень важные и серьезные шаги по всем направлениям, в том числе в этой напряженной обстановке. Исходя из этого, тема союзничества для нас приоритетна", - подытожил Вольский.