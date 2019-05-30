Мир Политики Израиля впервые в истории не смогли договориться - парламент распущен

2019-05-30 15:12 93

Израильский парламент проголосовал за самороспуск, впервые в истории Израиля парламенту не удалось сформировать коалицию после выборов.

Как сообщает The Jerusalem Post, за решение о досрочном окончании полномочий проголосовали 74 депутата, против – 45 человек.

Перед голосованием премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил своей партии Ликуд, что ему не удалось в срок сформировать в парламенте правящую коалицию.

Повторные выборы состоятся 17 сентября. Они являются беспрецедентными и что это первый случай в истории Израиля, когда выборы в парламент не привели к созданию правительства.

Нетаньяху должен был сформировать правительство до 29 мая, он намеревался создать кабинет из представителей правых и религиозных партий, однако соглашение не было достигнуто к установленному сроку. Напомним, 9 апреля в Израиле прошли досрочные парламентские выборы. Победила правая партия Ликуд во главе с Нетаньяху.