Саакашвили грозится избавить Украину от людей Порошенко и "системы кормления"

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА заявил, что не будет принимать участие во внеочередных выборах в Верховную Раду, но намерен способствовать обновлению украинского политикума.
"Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы. Но, конечно, я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политической власти на Украине, полностью избавится от барыжников и людей, которые грабили Украину. Я буду делать все, чтобы пришло много новых людей", – сказал Саакашвили, сообщает Интерфакс-Украина.
Он также отметил, что он хочет помочь украинцам строить новую страну.
"Я хочу вместе с миллионами украинцев, после того, как выдался исторический шанс, с новым президентом, с новой командой, участвовать в строительстве новой Украины", – подчеркнул Саакашвили.
Саакашвили выразил убеждение, что Украина может сделать рывок в развитии, только отказавшись от всего, что было сделано.
При этом политик назвал существующую в Украине "системой кормления".
"Отказавшись от традиции, можно сделать прыжок и обогнать и Польшу, и догнать и Германию, и Францию. Я в это свято верю", – сказал Саакашвили.