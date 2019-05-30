Политика Вселенский патриарх Варфоломей назвал новую должность Филарета

2019-05-30 10:42 357

Бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет после решений синода Вселенского патриархата от 11 октября был признан киевским митрополитом.

"11 октября 2018 года синод Вселенского патриархата после длительных просьб Филарета и Макария восстановил каноничность двух лидеров канонических групп, признав их архиерейство, но не их ранг.

Это означает, что Филарет – больше не киевский патриарх, а бывший киевский митрополит, и Макарий является не архиепископом Львова, а скорее – бывшим львовским архиепископом", – заявил Вселенский патриарх Варфоломей в интервью болгарским СМИ.

Напомним, ранеее Православная церковь Украины признала недействительными все документы Украинской православной церкви Киевского патриархата, выданные после 30 января 2019 года. Перед тем Синод Православной церкви Украины подтвердил намерение руководствоваться уставом, который был принят на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года. Единственный, кто не подписал данное решение, - это почетный патриарх ПЦУ Филарет.