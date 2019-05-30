Политика Власти Грузии намерены добиваться экстрадиции Михаила Саакашвили

2019-05-31 08:28 279

Грузинский депутат Нукри Кантария заявил, что необходимо снова поднять вопрос экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Украины на родину.

"Считаю абсолютно логичным, что когда человек находится в розыске, вновь должен быть поставлен вопрос его экстрадиции. Думаю, что так и должно произойти", – сказал депутат, передает "Грузия.Online".

Его коллега Акакий Зоидзе отметил, что прокуратура Грузии должна снова обратиться к Украине с требованием об экстрадиции Саакашвили. Напомним, экс-президент страны в Грузии объявлен в розыск.

"Наша прокуратура, наверное, еще раз обратится к Украине. По идее, должна обратиться", – добавил он.

Ранее Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, и тот сразу же заявил, что намерен вернуться. Саакашвили, комментируя свое возвращение и вновь обретенное украинское гражданство, сказал, что соскучился по Украине и по борщу с пампушками. Также Саакашвили заявил, что не имеет политических амбиций.

Напомним, Саакашвили в 2018 году был заочно приговорен к трем годам тюремного заключения за превышение служебных полномочий по делу об убийстве в 2006 году банковского служащего Сандро Гиргвлиани. Это не единственное дело, возбужденное в Грузии против экс-президента. В июне того же года Саакашвили был заочно приговорен к шести годам лишения свободы по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. А в январе прошлого года в Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Всего против бывшего президента расследуют четыре уголовных дела.