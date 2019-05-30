Политика Власти Грузии намерены добиваться экстрадиции Михаила Саакашвили

2019-05-31 08:28 279

Грузинский депутат Нукри Кантария заявил, что необходимо снова поднять вопрос экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Украины на родину.

"Считаю абсолютно логичным, что когда человек находится в розыске, вновь должен быть поставлен вопрос его экстрадиции. Думаю, что так и должно произойти", – сказал депутат, передает "Грузия.Online".

Его коллега Акакий Зоидзе отметил, что прокуратура Грузии должна снова обратиться к Украине с требованием об экстрадиции Саакашвили. Напомним, экс-президент страны в Грузии объявлен в розыск.

"Наша прокуратура, наверное, еще раз обратится к Украине. По идее, должна обратиться", – добавил он.

Ранее Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, и тот сразу же заявил, что намерен вернуться. Саакашвили, комментируя свое возвращение и вновь обретенное украинское гражданство, сказал, что соскучился по Украине и по борщу с пампушками. Также Саакашвили заявил, что не имеет политических амбиций.

Напомним, Саакашвили в 2018 году был заочно приговорен к трем годам тюремного заключения за превышение служебных полномочий по делу об убийстве в 2006 году банковского служащего Сандро Гиргвлиани. Это не единственное дело, возбужденное в Грузии против экс-президента. В июне того же года Саакашвили был заочно приговорен к шести годам лишения свободы по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. А в январе прошлого года в Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Всего против бывшего президента расследуют четыре уголовных дела.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Саакашвили сделал первое конкретное заявление касательно Зеленского

2019-05-31 12:13 162

Нардеп-аферист Александр Кодола разозлил Зеленского

2019-05-30 15:37 10461

Как на самом деле Гройсман сохранил за собой кресло премьер-министра

2019-05-30 13:45 738

Возвращение Саакашвили в Украину - онлайн-трансляция

2019-05-29 17:30 684

Еще новости в разделе "Политика"

Саакашвили сделал первое конкретное заявление касательно Зеленского

2019-05-31 12:13 162

Арсен Аваков заявил, что в выборах в Верховную Раду не участвует

2019-05-31 11:55 129

Стало известно, когда начнутся переговоры по Донбассу в "нормандском формате"

2019-05-31 11:12 165

Новый состав Кабмина получим в конце августа, - секретарь СНБО Данилюк

2019-05-31 10:39 183
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Саакашвили сделал первое конкретное заявление касательно Зеленского 2019-05-31 12:13 162
Арсен Аваков заявил, что в выборах в Верховную Раду не участвует 2019-05-31 11:55 129
Стало известно, когда начнутся переговоры по Донбассу в "нормандском формате" 2019-05-31 11:12 165
Новый состав Кабмина получим в конце августа, - секретарь СНБО Данилюк 2019-05-31 10:39 183

Лента

12:41 Госсекретарь США отправился в страны ЕС искать союзников в конфликте с Ираном
12:13 Саакашвили сделал первое конкретное заявление касательно Зеленского
11:55 Арсен Аваков заявил, что в выборах в Верховную Раду не участвует
КАРТА 11:40 При обстрелах в зоне ООС на Донбассе снова пострадали украинские солдаты
11:12 Стало известно, когда начнутся переговоры по Донбассу в "нормандском формате"
10:39 Новый состав Кабмина получим в конце августа, - секретарь СНБО Данилюк
10:11 В Киеве переименуют улицы Выборгскую, Панельную и Российскую
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:38 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
09:10 Детей без прививок лишили права на образование - есть решение Верховного суда Украины
08:28 Власти Грузии намерены добиваться экстрадиции Михаила Саакашвили