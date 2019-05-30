Политика Стало известно, когда начнутся переговоры по Донбассу в "нормандском формате"

2019-05-31 11:12 165

Четырехсторонние переговоры в "нормандском формате" с участием Украины, Германии, Франции и России по ситуации в Донбассе могут возобновиться не раньше осени.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире Радио НВ.

"Сейчас мы в ситуации фактически такой политической турбулентности. Конечно, отсутствие действенного правительства, действующего парламента ставит очень много сомнений относительно того, что любые решения могут быть выполнены и реализованы. Логично, что это будет не раньше осени, когда будет действительно сформировано правительство и будет работать парламент, и когда все институты сбалансируются и начнут нормально функционировать ", - сказала она.

Напомним, ранее в Москве заговорили о переговорах в "нормандском формате".

"Эти вопросы рассматриваются", - сказал пресс-секретарь президента РФ Песков, отвечая на вопрос, не планируется ли встреча в нормандском формате на высшем уровне.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА При обстрелах в зоне ООС на Донбассе снова пострадали украинские солдаты

2019-05-31 11:40 120

Зеленский назвал "две войны Украины"

2019-05-30 18:00 906

КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2019-05-29 10:41 468

Мадуро сдался - Диктатор Венесуэлы пошел на переговоры с оппозицией

2019-05-29 08:12 606

Еще новости в разделе "Политика"

Саакашвили сделал первое конкретное заявление касательно Зеленского

2019-05-31 12:13 162

Арсен Аваков заявил, что в выборах в Верховную Раду не участвует

2019-05-31 11:55 129

Стало известно, когда начнутся переговоры по Донбассу в "нормандском формате"

2019-05-31 11:12 165

Новый состав Кабмина получим в конце августа, - секретарь СНБО Данилюк

2019-05-31 10:39 183
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Саакашвили сделал первое конкретное заявление касательно Зеленского 2019-05-31 12:13 162
Арсен Аваков заявил, что в выборах в Верховную Раду не участвует 2019-05-31 11:55 129
Стало известно, когда начнутся переговоры по Донбассу в "нормандском формате" 2019-05-31 11:12 165
Новый состав Кабмина получим в конце августа, - секретарь СНБО Данилюк 2019-05-31 10:39 183

Лента

12:41 Госсекретарь США отправился в страны ЕС искать союзников в конфликте с Ираном
12:13 Саакашвили сделал первое конкретное заявление касательно Зеленского
11:55 Арсен Аваков заявил, что в выборах в Верховную Раду не участвует
КАРТА 11:40 При обстрелах в зоне ООС на Донбассе снова пострадали украинские солдаты
11:12 Стало известно, когда начнутся переговоры по Донбассу в "нормандском формате"
10:39 Новый состав Кабмина получим в конце августа, - секретарь СНБО Данилюк
10:11 В Киеве переименуют улицы Выборгскую, Панельную и Российскую
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:38 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
09:10 Детей без прививок лишили права на образование - есть решение Верховного суда Украины
08:28 Власти Грузии намерены добиваться экстрадиции Михаила Саакашвили