Политика Стало известно, когда начнутся переговоры по Донбассу в "нормандском формате"

2019-05-31 11:12 165

Четырехсторонние переговоры в "нормандском формате" с участием Украины, Германии, Франции и России по ситуации в Донбассе могут возобновиться не раньше осени.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире Радио НВ.

"Сейчас мы в ситуации фактически такой политической турбулентности. Конечно, отсутствие действенного правительства, действующего парламента ставит очень много сомнений относительно того, что любые решения могут быть выполнены и реализованы. Логично, что это будет не раньше осени, когда будет действительно сформировано правительство и будет работать парламент, и когда все институты сбалансируются и начнут нормально функционировать ", - сказала она.

Напомним, ранее в Москве заговорили о переговорах в "нормандском формате".

"Эти вопросы рассматриваются", - сказал пресс-секретарь президента РФ Песков, отвечая на вопрос, не планируется ли встреча в нормандском формате на высшем уровне.