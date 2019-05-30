Украина Крушение вертолета в Ровенской области: обнаружены тела всех погибших военных

2019-05-30 21:30 420

Из-за крушения вертолета МИ-8 в Ровенской области в регионе запретили полеты. Об этом заявил заместитель командира 16-й отдельной авиабригады Михаил Шур.

"Сейчас полеты запрещены, продолжаются следственные действия. Это был не первый полет, была вторая летная смена на этой неделе. По плану с 18:00 мы проводили полеты. Машина была после капитального ремонта, не могу сказать год техники", - отметил Шур.

Он также рассказал, что погибший лейтенант Павел Дацюк был бортовым техником, а капитан Василий Романюк был бортовым техником-инструктором.

"В летной практике есть такое, что не можешь ты за один день полететь самостоятельно и выполнять все необходимые задачи. Порядок допуска к выполнению самостоятельных полетов как у летчиков, так и бортовых техников, - отметил замкомбрига. - Игорь Мазепа, командир нашей бригады, опытный летчик первого класса. Участвовал с самого начала в событиях, происходивших на востоке страны. Имеет государственную награду за выполнение различных заданий. Им было спасено очень много раненых из опасных участков передовой. Весь экипаж был опытный. Кроме того, почти все они неоднократно принимали участие в миротворческих операциях. Опыт огромный".

Вместе с тем он подчеркнул, что тела всех погибших уже обнаружены.

"Нашли всех четырех, дальше медицина разбирается", - отметил Шур.